15日午後9時35分ごろ、兵庫県明石市の明石署の道場内で、同署警務課の男性巡査長（43）が頭から血を流して倒れているのを同僚の警察官が発見し、119番した。巡査長は搬送先の病院で死亡が確認された。倒れていた近くに拳銃が落ちており、署は自ら発砲した可能性があるとみている。