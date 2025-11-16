ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025○ 日本代表 11 − 4 韓国代表 ●＜11月15日東京ドーム＞韓国代表のリュ・ジヒョン監督が15日、『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2025 日本 vs 韓国』の試合後の会見で、投手陣について言及した。韓国代表は4回にアン・ヒョンミンの2ラン、ソン・ソンムンのソロで3点を先制するも、その裏投手陣が3点を失い同点に追いつかれると、5回に打者一巡の猛攻を食らい6失点。終わってみれば、12被安打