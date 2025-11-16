ミキの昴生と亜生がMCを務める、全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』。今回は、バイクで日本を2周したこともある道マニア歴29年の松村真人さんが、観光道路「伊豆スカイライン」の歴史と魅力に迫ります。 【写真を見る】廃墟「玄岳ドライブイン」に特別潜入！静岡県の絶景ロード「伊豆スカイライン」の歴史と魅力に迫る 絶景が楽しめる観光道路「伊豆スカイライン」 松村さんと一緒に旅をするのは、タレント