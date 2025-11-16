女優でモデルの美波（38）が16日までに自身のインスタグラムを更新。今月9日に第1子を出産したことを報告した。「新しい命が宿り、誕生しました」とつづり、わが子を抱く姿を投稿。「日々、お腹の中で少しずつ成長していく小さな存在は、人生の大きな変化を受け入れる力を与えてくれました。静かに見守りつつ、その時を待ち。ついに、子はこの世界の光を見ました。その瞬間、まぶしい空気が私たちを包み込んだようでした」とそ