[11.15 U-17W杯決勝T1回戦 日本 3-0 南アフリカ ドーハ]「俺はちょっと何個かセーブしたんですけれど、それはやらなくちゃいけない仕事でしかないんで、チームに感謝です」GK村松秀司(ロサンゼルスFC)は、U-17ワールドカップの決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)でU-17南アフリカ代表相手に3-0の完封勝利を飾った直後、そう言って微笑んだ。その「ちょっと何個かセーブ」について、DF元砂晏翔仁ウデンバは「(村松)秀司が止めて