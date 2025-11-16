牝馬の頂上決戦となるＧＩエリザベス女王杯（京都・芝2200ｍ）が11月16日に行なわれる。昨年は３番人気のスタニングローズが勝利し、２着に12番人気のラヴェル、３着に２番人気のホールネスが入って、馬連が１万6020円、３連単が27万8100円という高額配当をつける波乱となった。他の年も伏兵の台頭が頻繁に見られ、３連単では2021年の300万円超えを筆頭に過去10年で10万円超えの高配当が５回も出ている。とすれば、"荒れる"