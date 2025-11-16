「嫌われたくない」「重いと思われたくない」という気持ちから、つい本音を抑えてしまう。最初は小さな我慢のつもりでも、積み重なると心が疲れてしまうものです。恋愛を長続きさせる秘訣は、相手に合わせすぎないこと。そこで今回は、自己犠牲の恋から抜け出して“自然に愛される自分”になるヒントを紹介します。我慢してばかりの恋は、長続きしない最初のうちは「彼に合わせてあげたい」と思っていたのに、気づけば自分ばかりが