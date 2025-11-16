残すところあと1カ月半となった2025年。もり上がったイベントの一つに東京・国立競技場で9月に行われた世界陸上があった。スタジアムからのリポートで選手の実感のこもった声を届けたTBS石井大裕アナウンサー（40）。日本中の感動を呼んだ選手の姿は、何年もかけて関係を深めた石井アナの高い取材力があった。石井アナがスポニチ本紙の取材に応じ、当時の舞台裏を明かした。（鈴木美香）――石井アナは2015年の北京大会から世界