寒い季節は体が重く感じやすいもの。さらにコートや厚手ニットに包まれていると、ラインの変化に気づきにくく、「体重はほとんど変わっていないのに、なぜか太って見える…」という“冬の隠れ太り”が起きがちです。原因は、脂肪よりもむくみと姿勢の崩れによるシルエットの乱れ。つまり、生活習慣を少し整えるだけで、マイナス３kg級の細見えは叶うのです。そこで今回は、忙しい日でも続けられる簡単な見直しポイントを紹介します