8月、ガザ最南部ラファで、イスラエル軍の攻撃により立ち上る煙（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】米CNNテレビは15日、パレスチナ自治区ガザの最南部ラファの地下トンネルに閉じ込められているイスラム組織ハマスの戦闘員の扱いを巡って、イスラエルとハマスが対立し、停戦を脅かしていると伝えた。最大200人いるとみられ、米国が事態の打開を試みているものの難航しており、新たな火種となっている。地下トンネルはイスラ