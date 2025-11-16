16日午前7時26分ごろ、青森県、岩手県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、青森県の五戸町と青森南部町、岩手県の宮古市、釜石市、住田町、それに盛岡市です。【各地の震度詳細】■震度1□青森県五戸