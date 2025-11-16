元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が15日放送された日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。3歳から通っているという米ハワイで過ごす様子が紹介された。ハワイの自然や雄大な空が広がる草原のベンチに座り、来年1月に還暦を迎える一茂は「小学校から同級生だった友達から、“ちょうど今年の8月で最終の出社日を迎えました”っていうLINEが入ったんだよね。俺、それ聞いて、結構ドキッとしたね。“え〜、