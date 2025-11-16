谷口彰悟はブラジル戦に続くフル出場で勝利に貢献10月のブラジル戦（東京・味スタ）で歴史的初勝利を挙げた直後の11月シリーズ。その一発目となったのが、14日のガーナ戦（豊田）だ。ご存知の通り、アフリカの強国は2026年北中米ワールドカップ（W杯）出場権を獲得済み。日本は本大会で同じグループに入る可能性もある。とはいえ、9月以降の戦いを見ると、メキシコ（0-0、オークランド）、アメリカ（0-2、コロンバス）、パラグ