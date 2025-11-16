「夫や妻、両親など大切な人が亡くなったことで気持ちがふさぎ、眠れなくなったり、食欲がなくなったりするのは当然のことですが、それが続いて健康状態を悪化させてしまう人がいます。そういった死別などの喪失体験からの立ち直りをサポートするのが、グリーフケアです」【写真】「大切な人、愛しいペットが忘れられない･･･」死別ロスから立ち直る28の方法そう話すのは、グリーフケアを長年研究、普及させてきた坂口幸弘教授。