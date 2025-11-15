株式会社ブリッツは、無線LAN機能を標準搭載した新型のレーザー＆レーダー探知機「Touch-LASER TL406RW」を、2025年11月13日に発売する。 同製品は、業界最大の4インチ液晶を採用し、日本無線製の最新取締機「JMA-600」にも対応。誤警報の多いXバンドについても従来比で約85%低減されている。常時最新データへ更新可能な通信機能に加え、専用OBDⅡアダプターによる詳細な車両情報表示に