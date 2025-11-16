〈《衆院選289選挙区完全予測》自公連立政権から離脱、公明党は「1月解散」でどうなる？斉藤鉄夫代表には「岸田からの刺客」も…小選挙区では「1勝のみ」の衝撃〉から続く高市早苗内閣の高い支持率から来年1月解散説が急浮上している永田町。そこで「週刊文春」は、政治広報システム研究所代表の久保田正志氏とともに全289選挙区の「当落完全予測」を緊急実施した。高市政権で連立入りを果たし、与党として初めての選挙とな