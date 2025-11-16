ベルーナは、ホテルラフィナート札幌を取得し「札幌ファンゲートホテル」として10月25日に開業した。ホテル事業拡大の一環として、新ブランド「ファンゲートホテル」を展開し、宿泊特化型ホテルへの参入する。出張や観光などの幅広い層をターゲットとしている。客室は141室を設ける。館内にコインランドリー、自動販売機、製氷機を設置する。今後館内リニューアルも予定している。アクセスは、西11丁目駅から徒歩7分、すすきの駅か