大河ドラマ「豊臣兄弟！」（2026年放送、NHK）で注目されている秀吉の実弟・秀長（仲野太賀）。同作の時代考証家・黒田基樹さんは「秀吉（池松壮亮）は22歳のときから清須城主・織田信長（小栗旬）に仕え、秀長もまず信長の直の家来として仕えた」という――。※本稿は、黒田基樹『羽柴秀長の生涯秀吉を支えた「補佐役」の実像』（平凡社新書）の一部を再編集したものです。■秀長は秀吉の3歳下、母親は大政所だった秀長は天文9