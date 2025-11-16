［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム久保建英と佐藤龍之介の共演はあるのか。そんな興味を抱きながらガーナ戦を記者席から見ていたが、残念ながらこの試合でそれは実現しなかった。2025年６月10日のワールドカップ・アジア最終予選のインドネシア戦（日本が６−０で勝利）、久保と交代してピッチに立った佐藤は試合後の囲み取材で「一緒にプレーしたい思いがあった」と告白している。そうした経緯