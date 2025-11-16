複数の大手メディアの世論調査で、高市内閣への支持率が60〜80％超と高い水準になっている一方、一部の女性からは批判が相次いでいる。武蔵大学社会学部教授の千田有紀さんは「彼女たちは、初の女性総理大臣は、すべての差別に取り組む改革派であってほしいと考えており、保守的な右派の総理大臣であれば、それは女性であってほしくないと考えているのではないか」という――。新内閣が発足し、記念撮影を行う高市早苗首相（3人目