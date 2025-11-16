元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が15日放送された日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。3歳から通っているという米ハワイで過ごす様子が紹介された。一茂はハワイに「だいたい（年に）5回、6回ぐらい」行くという。ハワイで自ら車を運転しているVTRの中で、一茂は「やっぱ、いつ来てもいいところだよ。最高だよ。こんないいところないんだから」と話した。そして「たぶん普通（の人）はね、観光名所行