この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 毎朝こどもの水筒を用意しながら「愛だなあ」親の投稿に8.6万いいね おしそ(@_______aona)さんの投稿です。子どもに毎日持たせる水筒。小さな体に水筒は重いでしょうが、水分