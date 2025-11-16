国立社会保障・人口問題研究所の「人口統計資料集」によると、2020（令和2）年の「50歳時の未婚率」は男性が28.3％、女性が17.8％で、年々増加傾向が見られます。今後も結婚を希望する人が増えなければ、ミドルシニアの未婚者はさらに増え、単身世帯が増えることが予想されます。株式会社日本総合研究所では、国内の45歳から64歳、正規雇用（定年を迎えた人においては、契約社員・嘱託社員含む）として就業している未婚者（今まで