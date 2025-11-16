部屋はその人のすべてを表す場所。初めて彼の部屋を訪れる彼女は、細かいことは気にしていないそぶりを見せつつも、部屋の隅々にまでチェックの目を光らせていることでしょう。では、部屋に入った瞬間、彼女が真っ先にチェックするものは何なのでしょうか？【１】天井や壁を見て、オタク度を確認する。「壁にアイドルや萌えアニメのポスターやフィギュアがあると、引く」（２０代女性）、「天井にアイドルのポスターを貼ってるのは