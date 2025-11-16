令和の現代、多種多様な風俗が存在している。しかし、90年代には今では考えられない「ノーパン女子が接客するしゃぶしゃぶ店」というユニークすぎる風俗店が存在した。しかし、当時「中居正広もハマった」「大蔵官僚の接待で使われた」と話題沸騰だった「ノーパンしゃぶしゃぶ」も警察の強制捜査を受け一時休業。そして一年越しにリニューアルした「新・ノーパンしゃぶしゃぶ」は、どんな姿になって帰ってきたのか…！週刊現代1999