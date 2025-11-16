目からうろこの活用法、教えます！こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。ついこの前まで「暑い、暑い」と言っていたのに、気がつけば11月。あっという間に秋は過ぎ、クリスマスだ、紅白歌合戦だと、年末まで駆け抜けそうです。2024年から始まった新NISAも来年で3年目に突入。NISA口座を利用されている方、運用成績はいかがですか？オルカンやS&P500を目いっぱい買って「果報は寝て待て」の方、高配当でしっかり非課税