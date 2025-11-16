安倍晋三元首相銃撃事件の公判が奈良地裁で行われている。11月13日、第7回となったこの日の公判では、弁護側の立証がスタートした。殺人や銃刀法違反などの罪で起訴されている山上徹也被告（45）の母親は、弁護側の証人として出廷。【写真】安倍晋三・元首相の銃撃現場で取り押さえられる山上徹也被告。他、安倍元首相の墓前で手を合わせる昭恵夫人なども被告人が犯行動機の一つとして語っている「統一教会への信仰」について