〈Ohayo Tokyo Konichiwa, Sumimasen I'm foreigner, I don't speak Japanese, but I love Aoi Sora（おはよう東京こんにちは。すみません、私は外国人です。日本語は話せないけど、蒼井そらは大好きです）〉【写真】〈人気ラッパー・ネームウィー、殺人事件関与疑惑〉遺体で見つかった台湾のインフルエンサー、アイリスさん顔の半分以上はあろうかという星型の奇抜なサングラスとピンク色のニット帽を身につけ、軽快なラップを