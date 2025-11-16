ペアフリー演技する三浦璃来（左）、木原龍一組＝レークプラシッド（共同）【レークプラシッド共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第5戦、スケートアメリカ第2日は15日、米レークプラシッドで行われ、ペアは昨季世界選手権覇者でショートプログラム（SP）2位の三浦璃来、木原龍一組がフリー1位の合計215.99点で逆転優勝し、GPファイナル進出を決めた。今季GP2連勝で通算6勝目（ファイナル含む）。女子は第2