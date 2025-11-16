海外メジャー2勝を誇るJTことジャスティン・トーマス（米国）が14日、自身のソーシャルメディアで「微小椎間板切除術」を受けたと報告した。手術は無事に成功し、すでに退院して自宅で経過を見ているという。【写真】“アメリカン”なセッティング大西魁斗の14本を全部見せますここ数カ月は腰痛に悩まされていた。「しばらく休養を取ったが、症状が悪化した。MRI検査の結果、治療が必要な椎間板の問題が見つかった」と経緯を説明