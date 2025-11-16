＜バターフィールド・バミューダ選手権3日目◇15日◇ポートロイヤルGC（バミューダ諸島）◇6,828ヤード・パー71＞米国男子ツアーの第3ラウンドが終了した。【写真】“アメリカン”なセッティング大西魁斗の14本を全部見せます日本勢は全選手が決勝ラウンドに進出した。9位から出た金谷拓実が、5バーディ・ボギーなしの「66」をマーク。首位と1打差のトータル11アンダー・3位タイに浮上した。フェデックスカップランキング120位