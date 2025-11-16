ごはんのおともとして人気の「瓶ナメタケ」は、ごはん以外の食材と一緒に食べてもおいしく、万能調味料として大活躍！ 瓶ナメタケを使って、料理のレパートリーを増やしてみませんか？そこで今回は、瓶ナメタケを使った【おかず・おつまみ】レシピをご紹介。食材に混ぜるだけで手軽に1品ができ、忙しい日も助かります。「こんな使い方あったんだ！」と新しい食べ方を発見できるので、ぜひ参考にしてください。■ナメタケが隠し味「