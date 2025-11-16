明日17日(月)は前線の通過に伴い日本海側を中心に雨や風が強まるでしょう。急な強い雨や落雷、突風に注意が必要です。18日(火)から19日(水)は今季これまでで一番強い寒気が流れ込み、全国的に冬の厳しい寒さとなります。北陸から山陰でも山沿いを中心に雪の積もる所があり、峠越えの車は雪の装備が必須です。今日16日(日)のうちに寒さや雪への備えを行いましょう。17日(月)〜19日(水)北だけでなく西も山は雪に一気に冬の寒さへ