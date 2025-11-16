COFFEE STYLE UCCは、2025年11月14日から、全国のUCCグループ直営のコーヒー豆挽き売り業態「UCCカフェメルカード」「カフェノバール」18店舗で、5種類の「珈琲福袋2026」の店頭予約受付を開始しています。5種類の珈琲福袋は数量限定ブルーマウンテンNo.1を含む豪華なセットや、限定ブレンドを揃えた全5種類の福袋が登場。新年を特別なコーヒーとともに迎えられる内容となっています。引渡し・現物販売日は、26年1月2日から10日頃