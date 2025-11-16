ビックカメラは11月12日に、公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」において、「ビック買取マネー」での決済に対応した。「ビック買取マネー」での決済への対応によって、不要になった製品の買取・下取りサービスを利用することで、ビックカメラグループの店舗だけでなく、「ビックカメラ・ドットコム」でもおトクな買い替えが可能になっている。●垣根を越えたシームレスな購買体験へ「ビック買取マネー」は、不