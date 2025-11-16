［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム日本代表は11月14日にガーナ代表と国際親善試合を戦い、南野拓実と堂安律のゴールで、２−０の快勝を飾った。この試合に先発し、２キャップ目を刻んだ鹿島アントラーズのGK早川友基は、かつて鹿島で共闘したMF佐野海舟のパフォーマンスに驚嘆したようだ。デュエルで何度も勝利し、躍動したボランチについて、翌日の取材で、「海舟が全部やってくれた」と称えて