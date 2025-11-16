½÷Í¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤¬¡¢¤­¤ç¤¦16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù(Ëè½µÆüÍË22:00¡Á)¤Ë½Ð±é¡£50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¸ì¤ë¤Û¤«¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ²»¤ò¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ò¤¨¤ÆÌÀ¤«¤¹¡£µÈÀ¥ÈþÃÒ»ÒÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎµÈÀ¥¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë¤Ù¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½Ð±é¡£±ó¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µÈÀ¥¤È¼ÂºÝ¤Ë¸òÎ®¤¹