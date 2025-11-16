●関わった者たちの命を次々に奪ったいわくつきの代物 テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、9日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第43話「裏切りの恋歌」の視聴分析をまとめた。井上祐貴＝『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第43話より(C)NHK○決意を込めたまなざしで定信を見据える最も注目されたのは20時41〜42分で、注