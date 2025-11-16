女優の奈良岡朋子さんに引き合わせていただいて始まった美空ひばりさんとの交流。ひばりさんは「“姉ちゃん”って呼ばないと返事しないわよ」出会ってたった2日目にそんなふうに私の緊張を解こうとしてくださいました。（いきなり姉ちゃんなんて言えるわけないじゃん）心の中ではそう思いつつ、ひばりさんがそうまで言ってくださったことに優しさを感じました。ご縁ができてすぐに東京都目黒区青葉台のご自宅に招いて