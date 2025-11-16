【ソウル＝藤原聖大】韓国で飲酒運転の厳罰化を求める声が広がっている。今月２日に日本人親子が泥酔状態の男の車にはねられて死傷するなど、外国人が犠牲となる事故が続いたためだ。韓国の飲酒運転による交通事故件数は日本の約５倍に上り、規範意識の改善が課題となっている。「どう運転したか分からない」。ソウルの繁華街・東大門付近の交差点で２日夜、横断歩道を渡っていた日本人女性（５８）が乗用車にはねられて死亡、