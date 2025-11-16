カンボジア南部カエプ州の駅に停車する列車。JR北海道で特急列車として使われていた＝2025年9月（共同）JR北海道で特急列車として愛された11両が、売却先のカンボジアの鉄道会社「ロイヤル鉄道」で、景勝地への観光や市民の移動手段として活躍し始めた。乗車を目的にした日本からの客もいる。ロイヤル鉄道の広報担当者は「新たなカンボジア観光の目玉になってほしい」と期待する。（共同通信プノンペン支局＝松下圭吾）2025年9