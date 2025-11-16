7日の衆院予算委で答弁する高市首相日本政府は、高市早苗首相の国会答弁に対する中国の反発激化に苦慮している。中国が求める首相答弁の撤回は「到底、応じることはできない」（政府筋）と拒否する一方、対抗措置がレアアース輸出規制といった経済面に波及する事態を警戒。緊張緩和を図るため首脳級対話を呼びかけるが、ハードルは高そうだ。首相は、台湾有事が集団的自衛権の行使を認める「存立危機事態」になり得るとした答