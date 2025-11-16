◇侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国(16日、東京ドーム)野球日本代表・侍ジャパンは、韓国との2戦目にルーキー・金丸夢斗投手(中日)を先発起用することを発表しました。金丸投手は2024年ドラフト1位で関西大から中日に入団。ルーキーイヤーとなる今季も15試合に先発登板しました。なかなか援護に恵まれなかったものの、好投を披露。シーズンを通して防御率2.61、2勝6敗をマークしました。侍ジャパンのトップチームには、大学生