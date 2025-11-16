2025年最後の活動で、日本代表のＦＷ陣に新たな候補者が加わってきた。11月14日に豊田スタジアムで行なわれたガーナとのテストマッチで、20歳の後藤啓介（シント・トロイデン）が初招集で国際Ａマッチデビューを飾ったのだ。来年の北中米ワールドカップへ向けて、「やっとスタートラインに立てました」と話した。U-20世代ではGKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（こうと・ほりお／名古屋グランパス）、MF大関友翔（川崎フロンタ