佐野海舟と渡辺剛はアジア杯で悔しさを味わった森保一監督率いる日本代表は2-0で完勝した国際親善試合ガーナ戦から一夜明けた11月15日、千葉県内で練習した。18日には国立競技場で行われるボリビア戦を控えるなか、“新戦力”の台頭が目立っている。1年10か月前、屈辱のベスト8に終わったアジアカップでは出番が少なく悔しさを滲ませていたMF佐野海舟とDF渡辺剛は“逆襲”の如く、急成長を遂げている。（取材・文＝FOOTBALL ZONE