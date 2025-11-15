株式会社ユサブルは、クルマの本革キーケースの専門店「USABUL」を立ち上げた。車種やメーカー毎のスマートキーにピッタリ合った本革のキーケースを注文できる。革のカラーやステッチのカラーもオーダーが可能。自社工房で一つ一つ手作りで仕上げている。 いつも使うクルマのスマートキー。機能としてはそのままなにもしなくても必要十分だ