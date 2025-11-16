◆スピードスケート▽Ｗ杯第１戦第２日（１５日、米ソルトレークシティー）女子５００メートルが行われ吉田雪乃（寿広）が自己ベストの３６秒８８で３位に入った。日本女子の３６秒台は小平奈緒、曽我こなみに続く３人目の快挙。従来の自己記録（３７秒４６）を０秒５８も更新した。今季磨き上げたスタートを武器に１００メートルを１０秒３９で通過すると、後半もスピードに乗ったままゴールラインを駆け抜けた。タイムを確