【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2−0 ガーナ代表（11月14日／豊田スタジアム）【映像】スタンドに向かって飛ぶ超爆速枠外シュート絶好調の日本代表FW上田綺世が放った“速すぎる”シュートにファンたちが驚愕した。日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナ代表を2−0で撃破。エールディビジ（オランダ1部リーグ）で得点ランキングトップに立つ上田は、代表戦でも好調さ