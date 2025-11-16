お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）のきょう16日放送回には、「街に溶け込む！高強度素材が光るスキップフロアで開放的な家」が登場する。【スゴイ家】家族と目が合う工夫…3つの段差がついた約11帖のLDK山根と遼河が訪れたのは東京都三鷹市にある“スゴイ家”。子ども1人と3人暮らしの家主夫妻はともに一級建築士で、2人