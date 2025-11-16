女子500メートルで3位の吉田雪乃＝ソルトレークシティー（共同）【ソルトレークシティー共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）第1戦第2日は15日、米ソルトレークシティーで行われ、女子500メートルで吉田雪乃（寿広）が36秒88で3位に入った。女子1500メートルで高木美帆（TOKIOインカラミ）は1分52秒45で5位だった。佐藤綾乃（ANA）は10位。ヨイ・ベーネ（オランダ）が優勝した。男子500メートルは森重航（オカモトグ